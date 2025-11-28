Skip to content
Saturday, November 29, 2025
Responsive Menu
About Us
Contact Us
Subscribe Newsletter
News Hub for Indian Animation VFX Comics Gaming Merchandising Applications Ecosystem
Search
Search
Animation
Anime
VFX
Games
Console
Creator’s Corner
Esports
Mobile
PC
RMG
Tech
Comics
Govt Initiatives
Tech
Other Verticals
GamingXpress
VFX times
Screenhub
Events
Our Events
Animation Creators Pitch
Animation Creators Pitch 2025
VAM Summit & Awards
VAM Summit & Awards 2021
VAM Summit & Awards 2022
VAM Summit & Awards 2023
VAM Summit & Awards 2024
VAM Summit & Awards 2025
AM Summit & ANN Awards
AM Summit & ANN Awards 2019
AM Summit & ANN Awards 2020
AM Summit & ANN Awards 2021
AM Summit & ANN Awards 2022
AM Summit & ANN Awards 2023
AM Summit & ANN Awards 2024
AM Summit & ANN Awards 2025
MGEN Summit & GEM Awards
GEMS 2020
MGEN Summit & GEM Awards 2022
MGEN Summit & GEM Awards 2024
GEM Awards 2025
EDUSPARK Summit & Awards
EDUSPARK Summit & Awards 2022
EDUSPARK Summit & Awards 2023
CBAM Summit & Awards
CBAMC Summit & Awards 2021
Architecture Design & More
Architecture Design & More 2021
AVGC 40 Under 40
AVGC 40 Under 40 Awards 2023
AVGC 40 Under 40 Awards 2024
AVGC 40 Under 40 Awards 2025
WAVES – Women In Spotlight
Women in Spotlight 2025
Media Partnerships
Anifest India
Animation Masters Summit
Asia TV Forum & Market
Bengaluru GAFX Conference (formerly known as ABAIFest)
Comic Con
FICCI FRAMES
India Joy
MIP Market
SIGGRAPH Asia
ANX Initiatives
Animation and More Summit & ANN Awards
MGEN Summit & GEM Awards
VAM Summit & Awards
CBAM Summit & Awards
ADM Summit
EDUSPARK
Print Publications
Indian Representative
CONTENT TOKYO
XR Fair Tokyo
Metaverse Expo Tokyo
Digicon6 Asia
G2E
Anime India
Home
Print Publications
Atf Special 2025
Print Publications
Atf Special 2025
28/11/2025
Animationxpress
Download PDF
Post navigation
iQOO strengthens its e-sports association by adding ‘FreeFireMax’, ‘Pokemon Unite’ and ‘MOBA Legends’
The basics of Fax API: How it works