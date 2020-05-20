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May 20-2020
Full Marvel Comics slate to launch in May and June 2020

9:00 pm 20/05/2020 By AnimationXpress Team

Marvel has announced the line-up of comic titles to be launching in May and June. The comic book giant is commencing sales of its comic books at local comic shops after a temporary disruption due to the COVID-19 pandemic.

Things are going to be merry in the Marvel Comic Universe again. Some digital-first books arrived today, 20 May. From Spider-Man to Iron-Man, Thor, with Conan, to X-Men, there’s a lot more!

20 May – Comics (Digital-First):

  • 2020 IRONHEART #1
  • MARVEL’S SPIDER-MAN: THE BLACK CAT STRIKES #4
  • HAWKEYE: FREEFALL #5
  • STAR #4

27 May – Comics:

  • AMAZING SPIDER-MAN #43 
  • AVENGERS #33 
  • MARAUDERS #10
  • STAR WARS: DOCTOR APHRA #1 
  • VENOM #25 

3 June – Collections:

  • ASTONISHING X-MEN BY JOSS WHEDON & JOHN CASSADAY OMNIBUS HC 
  • GHOST RIDER VOL. 1 TPB 
  • MEPHISTO: [CLASSIC] TPB 
  • SENSATIONAL SHE-HULK BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC 
  • SPIDER-MAN & VENOM: DOUBLE TROUBLE GN-TPB 
  • SW DARTH VADER POSTER BOOK 
  • THE AMAZING MARY JANE VOL. 1: DOWN IN FLAMES, UP IN SMOKE TPB 
  • X-MEN VOL. 1 TPB

10 June – Comics:

  • BLACK CAT #11 
  • DAREDEVIL #20 
  • DEADPOOL #5 
  • EXCALIBUR #10 
  • MILES MORALES: SPIDER-MAN #17 
  • NEW MUTANTS #10 

17 June – Collections:

  • CONAN: THE BOOK OF THOTH TPB
  • DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY VOL. 3 TPB
  • DAWN OF X VOL. 5 TPB
  • IRON MAN EPIC COLLECTION VOL. 17 TPB 
  • MARVEL MASTERWORKS: THE AVENGERS VOL. 20 HC 
  • SILVER SURFER OMNIBUS VOL. 1 HC (NEW PRINTING) 
  • STAR WARS: AGE OF REBELLION HC 
  • THE UNBEATABLE SQUIRREL GIRL: BIG SQUIRRELS DON’T CRY GN-TPB 

24 June – Comics :

  • 2020 RESCUE #2 
  • CAPTAIN AMERICA: MARVELS SNAPSHOTS #1 
  • EMPYRE #0 AVENGERS 
  • IMMORTAL HULK #34 
  • IRON MAN 2020 #4 
  • SPIDER-HAM #5 
  • STAR WARS: BOUNTY HUNTERS #3 
  • THOR #5 

24 June –  Collections:

  • AMAZING FANTASY OMNIBUS HC (NEW PRINTING) 
  • FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION: NAME IS DOOM TPB 
  • IRON MAN: THE ULTRON AGENDA TPB 
  • MARVEL-VERSE: BLACK WIDOW GN-TPB 
  • MORBIUS THE LIVING VAMPIRE OMNIBUS HC 
  • YONDU TPB

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