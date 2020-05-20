Full Marvel Comics slate to launch in May and June 2020

Marvel has announced the line-up of comic titles to be launching in May and June. The comic book giant is commencing sales of its comic books at local comic shops after a temporary disruption due to the COVID-19 pandemic.
Things are going to be merry in the Marvel Comic Universe again. Some digital-first books arrived today, 20 May. From Spider-Man to Iron-Man, Thor, with Conan, to X-Men, there’s a lot more!
20 May – Comics (Digital-First):
- 2020 IRONHEART #1
- MARVEL’S SPIDER-MAN: THE BLACK CAT STRIKES #4
- HAWKEYE: FREEFALL #5
- STAR #4
27 May – Comics:
- AMAZING SPIDER-MAN #43
- AVENGERS #33
- MARAUDERS #10
- STAR WARS: DOCTOR APHRA #1
- VENOM #25
3 June – Collections:
- ASTONISHING X-MEN BY JOSS WHEDON & JOHN CASSADAY OMNIBUS HC
- GHOST RIDER VOL. 1 TPB
- MEPHISTO: [CLASSIC] TPB
- SENSATIONAL SHE-HULK BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC
- SPIDER-MAN & VENOM: DOUBLE TROUBLE GN-TPB
- SW DARTH VADER POSTER BOOK
- THE AMAZING MARY JANE VOL. 1: DOWN IN FLAMES, UP IN SMOKE TPB
- X-MEN VOL. 1 TPB
10 June – Comics:
- BLACK CAT #11
- DAREDEVIL #20
- DEADPOOL #5
- EXCALIBUR #10
- MILES MORALES: SPIDER-MAN #17
- NEW MUTANTS #10
17 June – Collections:
- CONAN: THE BOOK OF THOTH TPB
- DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY VOL. 3 TPB
- DAWN OF X VOL. 5 TPB
- IRON MAN EPIC COLLECTION VOL. 17 TPB
- MARVEL MASTERWORKS: THE AVENGERS VOL. 20 HC
- SILVER SURFER OMNIBUS VOL. 1 HC (NEW PRINTING)
- STAR WARS: AGE OF REBELLION HC
- THE UNBEATABLE SQUIRREL GIRL: BIG SQUIRRELS DON’T CRY GN-TPB
24 June – Comics :
- 2020 RESCUE #2
- CAPTAIN AMERICA: MARVELS SNAPSHOTS #1
- EMPYRE #0 AVENGERS
- IMMORTAL HULK #34
- IRON MAN 2020 #4
- SPIDER-HAM #5
- STAR WARS: BOUNTY HUNTERS #3
- THOR #5
24 June – Collections:
- AMAZING FANTASY OMNIBUS HC (NEW PRINTING)
- FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION: NAME IS DOOM TPB
- IRON MAN: THE ULTRON AGENDA TPB
- MARVEL-VERSE: BLACK WIDOW GN-TPB
- MORBIUS THE LIVING VAMPIRE OMNIBUS HC
- YONDU TPB